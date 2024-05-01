На Украине выросло число официальных миллионеров

В 2023 году на Украине выросло количество официальных миллионеров. Об этом со ссылкой на данные поданных в налоговые органы деклараций сообщил в своем Telegram-канале глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По сведениям депутата, по итогам 2023 года количество граждан Украины, задекларировавших годовой доход в сумме более 1 млн гривен (около 2,3 млн рублей) составило 10,7 млн человек. Годом ранее их было 9,5 млн человек. С них в общей сложности взыскано в казну 1 млрд гривен (2,3 млрд рублей).

Кроме того, депутат сообщил, что по всем поданным декларациям зафиксирован общий годовой доход в размере 218,5 млрд гривен (505,5 млрд рублей). С них в бюджет Украины уплачено 4,8 млрд гривен (11,1 млрд рублей) — на 2,1 млрд гривен (4,8 млрд рублей) больше, чем годом ранее.

30 апреля Гетманцев заявил, что госдолг Украины в марте вырос на 5% и достиг $151,1 млрд. По словам парламентария, в прошлом месяце размер госдолга увеличился на 5% ($7,4 млрд) из-за падения курса гривны и поступления в казну иностранных льготных кредитов.

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