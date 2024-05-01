Гладков рассказал о последствиях удара со стороны ВСУ по селу Ясные Зори

Село Ясные Зори Белгородского района подверглось удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По словам Гладкова, в результате падения дрона и его последующей детонации никто из местных жителей не пострадал.
«Повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы», – сообщил губернатор Белгородской области.
До этого Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. При атаке использовались дроны-камикадзе.
Накануне ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе. Всего же, по данным Минобороны РФ, за день в Белгородской области было сбито 5 беспилотников ВСУ.
Из-за регулярных обстрелов Белгородской области более 13 тыс. детей были эвакуированы в другие регионы России.
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