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Жасмин о брачном договоре сына: «Неотъемлемая часть еврейской традиции»

Певица Жасмин заявила, что ее сын и невестка заключили брачный договор

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jasmin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Жасмин призналась в беседе с Hello!, что ее сын Михаил Семендуев и его жена Ева Хачатурян заключили брачный договор — ктубу.

Жасмин назвала ктубу неотъемлемой частью еврейской традиции. Сам договор составлен на арамейском языке, а его подписание проводится раввином в присутствии жениха и родственников-мужчин.

«В ктубе прописывается, что муж должен делать, чтобы его жена всегда была счастлива. В первую очередь ктуба подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой: «Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит ее», — поделилась певица.

Жасмин также рассказала, что в еврейской традиции принято надевать обручальное кольцо не на безымянный палец, а на указательный.

«Раввин Берл Лазар пошутил, поясняя Еве: это не просто так, а потому что этим пальцем ты будешь теперь показывать мужу, чего ты хочешь», — отметила звезда.

Семендуев сделал предложение возлюбленной Еве Хачатурян втайне от матери. Пара поженилась в апреле 2024 года. Невестка Жасмин в прошлом была фигуристкой, а сейчас планирует создать собственное шоу на льду.

Ранее Жасмин рассказала об отношениях с невесткой.

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