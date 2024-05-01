Жасмин о брачном договоре сына: «Неотъемлемая часть еврейской традиции»

Певица Жасмин призналась в беседе с Hello!, что ее сын Михаил Семендуев и его жена Ева Хачатурян заключили брачный договор — ктубу.

Жасмин назвала ктубу неотъемлемой частью еврейской традиции. Сам договор составлен на арамейском языке, а его подписание проводится раввином в присутствии жениха и родственников-мужчин.

«В ктубе прописывается, что муж должен делать, чтобы его жена всегда была счастлива. В первую очередь ктуба подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой: «Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит ее», — поделилась певица.

Жасмин также рассказала, что в еврейской традиции принято надевать обручальное кольцо не на безымянный палец, а на указательный.

«Раввин Берл Лазар пошутил, поясняя Еве: это не просто так, а потому что этим пальцем ты будешь теперь показывать мужу, чего ты хочешь», — отметила звезда.

Семендуев сделал предложение возлюбленной Еве Хачатурян втайне от матери. Пара поженилась в апреле 2024 года. Невестка Жасмин в прошлом была фигуристкой, а сейчас планирует создать собственное шоу на льду.

Ранее Жасмин рассказала об отношениях с невесткой.