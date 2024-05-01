BMW переименует свои автомобили

Немецкая компания BMW решила убрать литеру i из названия своих автомобилей с ДВС. Об этом рассказал старший вице-президент марки Бернд Кербер BMW Blog.

Решение отказаться от буквы было принято, чтобы избежать путаницы. Дело в том, что ранее BMW аналогичным образом назвала свою линейку электрокаров. Таким образом, буквой i обозначались как бензиновые машины марки, так и электрические. В результате в компании решили оставить постфикс d для авто с дизельными моторами, букву e — для гибридов и i — для электрокаров.

В названии бензиновых автомобилей BMW появилась буква i в конце 70-х. Она обозначала наличие инжекторной системы подачи топлива в двигатель. В компании отметили, что теперь в этом названии нет смысла, поскольку машины с карбюраторами больше не выпускаются.

До этого стало известно, что автоконцерн BMW направит $2,8 млрд на модернизацию своего завода в Шэньяне на северо-востоке Китая. В компании заявили, что таким образом они подчеркивают свою уверенность «в инновационных возможностях китайских партнеров». В последние годы BMW активно увеличивает свои инвестиции в Китай, где находится крупнейшая производственная база группы в мире. В прошлом ноябре концерн завершил строительство главного корпуса нового завода по производству аккумуляторов в Шэньяне. На него ушло порядка $1,38 млрд.

Ранее авария с Audi и BMW произошла на пересечении улиц в Челябинске.