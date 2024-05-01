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Австрия предостерегла Raiffeisen от связанной с Дерипаской сделки

Reuters: Raiffeisen призвали отказаться от связанной с Дерипаской сделки

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от готовящейся сделки по покупке доли в строительной компании Strabag, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, из-за возможной негативной реакции со стороны американского минфина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, регулятор хочет купить долю в венской строительной компании Strabag, которая ранее принадлежала кипрской компании российского миллиардера Олега Дерипаски. Это вызвало критику со стороны Министерства финансов США и увеличило напряженность между Вашингтоном и Raiffeisen, так как бизнесмен находится под санкциями.

Австрийские чиновники предупредили банк о том, что сделка может стать прямым нарушением антироссийских санкций, рассказал источник. При этом неясно, каким именно может быть наказание со стороны Соединенных Штатов.

Представитель Дерипаски заявил, что предприниматель не имеет никакого отношения к Strabag, а также назвал западные санкции против миллиардера ошибочными.

До этого представитель Дерипаски прокомментировал обвинения СБУ в адрес бизнесмена.

Ранее Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом) проиграл Олегу Дерипаске суд второй инстанции.

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