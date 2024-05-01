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Россиянам рассказали, как избежать развития цирроза печени

Гепатолог Богомолов: ожирение может привести к циррозу

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Для защиты от цирроза печени нужно избегать ожирения, злоупотребления алкоголем и гепатита B. Об этом в эфире телеканала «Доктор» рассказал главный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов.

После острых повреждений печени возможно ее восстановление до первозданного состояния. По словам врача, даже после острого алкогольного гепатита отсутствует необходимость дополнительного лечения. Но при хронических заболеваниях без лечения возможно развитие цирроза. Иногда возможно излечить его, но сделать это сложно: проще не допустить его развития.

Самые распространенные причины цирроза — жировая и алкогольная болезни печени. Предотвратить их можно вакцинацией против гепатита В и правильным образом жизни: нужно меньше есть и больше двигаться, не допуская ожирения.

Врач предостерег от «детокса» печени и препаратов гепатопротекторов, которые якобы способных защитить орган от любых негативных воздействий. Они неэффективны, а для лечения заболеваний печени используют антибиотики и гормоны (например, преднизолон).

Ранее ученые нашли способ защитить печень от повреждения активными формами кислорода.

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