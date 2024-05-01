Ксения Бородина уехала с детьми в США

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уехала с дочерьми в США.

Бородина прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады. Блогерша отметила, что ее младшая дочь Теона впервые увидела своих двоюродных сестер и тетю и смогла их обнять. Телеведущая планировала поездку полгода.

«Мы много общались по телефону и обещали много раз, что двоюродные сестренки обязательно обнимутся. И мы это сделали. Девочки живут в Канаде, и мы прилетели все вместе в NY, чтобы увидеться. Визу в Канаду получить очень сложно, сюда было легче. Ура», — поделилась телеведущая.

Бородина отметила, что повидалась с членами семьи Курбана Омарова.

«Двоюродные сестрички. Это Лиза и Теона. Их папы — родные братья, а они — сестренки», — подписала Бородина публикацию с младшей дочерью Теоной и ее родственницей.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Бородина не раз рассказывала, что бывшие мужья практически не помогают дочерям финансово, поэтому она обеспечивает детей сама.

Ранее Ксения Бородина назвала клоуном Веронику Степанову.