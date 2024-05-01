«Динамо» и «Спартак» назвали составы на матч Кубка России

Московское «Динамо» и столичный «Спартак» назвали стартовые составы на полуфинальный матч Пути регионов Кубка России.

«Динамо»: Шунин, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Нгамале, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Поединок состоится 1 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» располагается на третьей строчке, набрав за 26 матчей 47 баллов. «Спартак» идет на четвертом месте, имея на пять очков меньше.

Во втором полуфинальном поединке Пути регионов Кубка России сразятся «Ростов» и «Балтика». Их игра состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. В это же время первый матч финала Пути РПЛ турнира сыграют московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Их встреча пройдет в столице России.

Ранее ЦСКА опубликовал провокационный ролик к матчам с «Зенитом».