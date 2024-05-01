Азербайджан, Казахстан и Узбекистан намерены объединить энергосистемы

Министр экономики Азебайджана Микаил Джаббаров заявил, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран», — заявил он.

По его словам, реализация данной программы позволит трем сторонам взаимодействовать в производстве «зеленой» энергии. Также возможно будет экспортировать ее через Азербайджан в Европу. Кроме того, по его словам, благодаря реализации документа можно будет обеспечить интеграцию энергетических систем трех стран и эффективно использовать возобновляемые источники энергии.

До этого стало известно, что Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения была вынуждена импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Объем импортированной электроэнергии составил 11 159 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 500 МВт.

Ранее министр экономики ФРГ Хабек назвал закрытие всех АЭС в стране важным шагом.