Ученые раскрыли тайну необычной структуры туманности Южное Кольцо

Американские астрономы из Рочестерского университета и других научных учреждений изучили структуру планетарной туманности NGC 3132 Южное Кольцо. Они выяснили, что система Южного Кольца устроена сложнее, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Южное Кольцо расположено на расстоянии около 2 тыс. световых лет от Земли в созвездии Вела или Паруса. Она образовалась вокруг угасающей и распадающейся звезды, которая переходит из фазы красного гиганта в состояние белого карлика.

Команда ученых с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» рассмотрела туманность и изучила химический состав образующего ее газа.

Как показали наблюдения, Южное Кольцо в действительности состоит из двух колец, причем второй «обруч» расположен перпендикулярно первому.

Также выяснилось, что туманность содержит в себе не одну звезду, а как минимум две, или даже три светила.

Две доли Южного кольца имеют сжатую линию «талии», напоминающую песочные часы. Это служит общей чертой планетарных туманностей, исходящих из двойной звездной системы, в которой одна из звезд подходит к концу своей жизни.

Вторая звезда способна перенаправлять материал своего гаснущего компаньона так, что он уходит в полярном, а не экваториальном направлении, образуя две доли.

Третья звезда в Южном Кольце находится на значительном удалении от двух других. Ученые полагают, что ее гравитационное воздействие сформировало второе наблюдаемое кольцо.

Астрономы отметили, что туманность Южное Кольцо теперь можно называть Южными Кольцами.

Ранее ученые обнаружили в туманности Кошачья Лапа уникальную молекулу, которая никогда прежде не встречалась в космосе.