Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер живет в машине после того, как его выгнал из дома его собственный сын

Во Франции 78-летний мужчина вынужден жить в машине из-за жестокости своего сына

close
100%
Shutterstock

Пенсионер живет в своей машине уже больше полутора лет после того, как сын выгнал его из дома. Об этом пишет La Depeche.

78-летний Ив живет в коммуне Вильнев-ле-Саблон, департамент О-де-Франс. Последние 19 месяцев он вынужден ночевать в своей машине, потому что в 2019 году согласился впустить в свой дом взрослого сына. Перед этим его выселили из социального жилья за неуплату аренды, и мужчина обратился за помощью к отцу. Он утверждал, что найдет новую квартиру за три месяца, но задержался на три года.

Все это время отец и сын часто конфликтовали, после очередной ссоры, произошедшей чуть более полутора лет назад, пенсионер оказался на улице. Он обращался в префектуру, мэрию и полицию, но не смог найти управу на собственного ребенка, который просто сменил замки и установил камеры.

«Мне от этого плохо. Насколько я понимаю, он больше не мой сын. Как до этого дошло?» — пожаловался пожилой мужчина в ток-шоу Ça peut vous arriver на канале RTL.

Команда шоу нашла для Ива отель на ближайшие две недели, также активисты открыли онлайн-ящик для пожертвований в пользу пенсионера, с момента выхода программы 30 апреля на его счету уже более €3000.

Ранее стало известно, что 93-летнюю вдову Николая Крючкова могут выселить из квартиры из-за мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами