Пенсионер живет в машине после того, как его выгнал из дома его собственный сын

Пенсионер живет в своей машине уже больше полутора лет после того, как сын выгнал его из дома. Об этом пишет La Depeche.

78-летний Ив живет в коммуне Вильнев-ле-Саблон, департамент О-де-Франс. Последние 19 месяцев он вынужден ночевать в своей машине, потому что в 2019 году согласился впустить в свой дом взрослого сына. Перед этим его выселили из социального жилья за неуплату аренды, и мужчина обратился за помощью к отцу. Он утверждал, что найдет новую квартиру за три месяца, но задержался на три года.

Все это время отец и сын часто конфликтовали, после очередной ссоры, произошедшей чуть более полутора лет назад, пенсионер оказался на улице. Он обращался в префектуру, мэрию и полицию, но не смог найти управу на собственного ребенка, который просто сменил замки и установил камеры.

«Мне от этого плохо. Насколько я понимаю, он больше не мой сын. Как до этого дошло?» — пожаловался пожилой мужчина в ток-шоу Ça peut vous arriver на канале RTL.

Команда шоу нашла для Ива отель на ближайшие две недели, также активисты открыли онлайн-ящик для пожертвований в пользу пенсионера, с момента выхода программы 30 апреля на его счету уже более €3000.

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