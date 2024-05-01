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Жителей Украины призвали подготовиться к прорыву фронта

Экс-советник Кучмы: украинцам стоит подготовиться к прорыву фронта войсками РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Гражданам Украины стоит подготовиться к тому, что в скором времени российские войска прорвут фронт. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовав соответствующее видеообращение на своем YouТube-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы РФ продолжают наступать на поле боя. При этом у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и его подчиненных не получается сдержать натиск российских подразделений.

«Все хуже, хуже и хуже <...>. Из западного оружия что-то пришло, но что-то не пришло, но мы видим, что ВС РФ наступает и может прорвать фронт», — отметил эксперт.

Соскин подчеркнул, что в подобной ситуации в стране начнется паника. В связи с этим он призвал граждан Украины заранее подготовиться к соответствующему развитию событий.

В то же время экс-советник Кучмы обратил внимание, что украинские пограничники практически не защищают восточную границу государства. Вместо этого они занимаются поиском «беззащитных людей», которые пытаются выехать за рубеж.

Как сказал эксперт, продвижение российских войск в зоне боевых действий будет сопровождаться мощными атаками на инфраструктурные объекты Украины. Он уточнил, что государство ждет «колоссальный удар».

Ранее в ВСУ перечислили наиболее «горячие» участки фронта.

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