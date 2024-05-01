В Совфеде отреагировали на стягивание Польшей военной техники к границе с Россией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин завил, что переброска Польшей военной техники к границам с Калининградской областью в рамках учений НАТО Steadfast Defender 2024 выглядит как провокация. Такую оценку он высказал в беседе с «Лентой.Ru».

Он подчеркнул, что Польша не в первый раз стремится обострить ситуацию в этом районе Европы.

«Я не совсем понимаю, зачем они это делают — то ли для подтверждения своей «решимости», то ли для того, чтобы придать импульсы для государств НАТО активнее помогать Украине», — заявил Карасин.

По словам парламентария, такое развитие событий не приведет ни к чему хорошему для граждан Польши и близлежащих государств. Россия отреагирует на предстоящие учения НАТО с «должным вниманием» и даст необходимые политические характеристики, подчеркнул сенатор.

«Иначе как провокационными такие действия назвать нельзя», — констатировал Карасин.

До этого стало известно, что вооруженные силы Польши в начале мая перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ, в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

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