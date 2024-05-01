Всемирный банк призвал обратить внимание на Африку

Международным игрокам не стоит игнорировать африканские страны в вопросах демографии и потенциальной рабочей силы. Об этом газете Financial Times заявил президент Всемирного банка Аджай Банга.

Глава ВБ отметил, что молодежь стран Африки является наиболее важным «активом» этого континента, благодаря которому возможно обеспечить процветание африканских стран.

«Цель состоит в том, чтобы обеспечить интересы этого «демографического дивиденда»», — считает Банга.

Президент Всемирного банка указал на то, что к 2050 году население Африки будет составлять около четверти всего земного, и составит около 2,5 млрд человек.

До этого директор департамента Африки Министерства иностранных дел РФ Всеволод Ткаченко, заявил, что дипломатическая миссия России в Экваториальной Гвинее заработает в ближайшие недели.

По словам Ткаченко , планируется открытие еще нескольких дипломатических точек РФ в странах Африки, что позволит Москве ближе быть к проблемам африканских партнеров.

Ранее стал известен победитель Кубка африканских наций.