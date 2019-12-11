Помпео раскрыл подробности разговора Трампа с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео расказал о деталях переговоров президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает «Интерфакс».

По его словам, Трамп объяснил, что считает российское вмешательство в выборы США недопустимым.

«Трамп дал ясно понять в ходе встречи с министром иностранных дел Лавровым, что, равно как и вся Америка, считает неприемлемым их вмешательство в наши выборы», — сказал Помпео.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом важным моментом, однако говорить о положительных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона пока рано.

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