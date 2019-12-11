Трамп может приехать на День Победы в Москву, заявил Лавров

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Patrick Semansky/AP

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение российской стороны посетить День Победы 9 мая в Москве, передает РИА «Новости».

Он подтвердил сам факт такого приглашения.

«Сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает», — сказал Лавров.

По его словам, визит главы США позволит устроить «полноформатный двусторонний разговор».

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