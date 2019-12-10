Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования. Вы знаете, что не один год они работали фактически вместе и президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигнтского мегаполиса как Москва, но в целом в развитие страны, экономики и хозяйства нашей страны. У них были очень тёплые и очень конструктивные отношения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что пока не решено, примет ли Путин участие в церемонии прощания с Лужковым.

«Пока нет точно определенных планов по этим церемониям, поэтому не может быть планов и по участию в них», — пояснил он.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет. По данным СМИ, операция проходила в Мюнхене.

Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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