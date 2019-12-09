Началась встреча Путина, Зеленского, Меркель и Макрона

В Париже началась встреча лидеров «нормандской четверки» России, Украины, Германии и Франции — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммуануэля Макрона.

Переговоры проходят за круглым столом. Путин занял стул напротив Зеленского. Также друг на против друга сидят Меркель и Макрон.

По регламенту переговоры должны продлиться 2 часа 45 минут.

После этого лидеры стран выйдут к прессе.

«Газета.Ru» следит за саммитом в режиме онлайн.

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