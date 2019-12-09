Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вашингтон по приглашению госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие назначено на вторник, 10 декабря. Переговоры начнутся в 10.30 по местному времени (18.30 мск).

После встречи назначена совместная пресс-конференция, которая пройдет в 13.15 по местному времени (21.15 мск).

В ходе переговоров Помпео и Лавров обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

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