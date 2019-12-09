СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским

Переговоры российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского будут непродолжительными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник из числа организаторов.

По его словам, встреча двух лидеров пройдет непосредственно после заседания «нормандской четверки». Перед саммитом Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник также предполагает, что переговоры всех членов нормандского саммита не продлятся более трех часов.

Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.

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