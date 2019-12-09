Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться. Об этом сообщает CBS.

По словам О'Брайена, Трамп может встретиться с Лавровым в рамках визита главы российского МИД в Соединенные штаты.

«Существует такая возможность. Мы работаем над этим», — пояснил советник президента.

Целью организации подобной встречи О'Брайен назвал «взаимность» в отношениях между государствами. Он напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Россию встречался с российским лидером Владимиром Путиным.

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