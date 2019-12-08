Джонсон назвал предстоящие выборы в Британии решающим моментом в истории страны
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выборы 12 декабря в стране станут судьбоносным моментом. Об этом сообщает Sky News.
Джонсон пояснил, что это будет выбор между движением вперед с консервативным единым правительством, которое осуществит выход Британии из Евросоюза, и «проведением всего следующего года в полном параличе из-за двух референдумов».
В четверг, 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.
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