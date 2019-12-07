Глава Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал Россию стратегическим партнером для страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Такое заявление было сделано на заседании туркменского кабмина, посвященного празднованию 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана в 2020 году.

Кроме того, Организация объединенных наций (ООН) также была названа стратегическим партнером.

«Российская Федерация, поддерживающая многовековые дружественные отношения, является стратегическим партнером Туркменистана», — заявил Бердымухамедов.

Он отметил, что страна также уделит большое внимание расширению сотрудничества с Турцией.

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