В Кремле рассказали о желаемых результатах «нормандского саммита»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от саммита «нормандской четверки», который состоится в Париже 9 декабря. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что Россия серьезно настроена на эту встречу.

По словам представителя Кремля, российская сторона ожидает содействия в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также общего понимания безальтернативности выполнения минских договоренностей. По его словам, нельзя допустить попыток какого-либо размывания этих договоренностей.

Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет с участием России, Украины, Франции и Германии.

До этого Меркель проведет двухсторонние встречи с Путиным и Зеленским на саммите «четверки».