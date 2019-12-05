Небензя пошутил про «российскую комнату» в Белом доме
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Постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время посещения Белого дома в Вашингтоне пошутил насчет отсутствия в нем «российской комнаты».
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы видели «китайскую комнату», но мы не видели «российскую комнату». Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить», — пошутил Небензя.
При этом он поблагодарил американскую сторону за тур по Белому дому.
В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал российскому представителю, что позаботится об этом.