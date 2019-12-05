Небензя пошутил про «российскую комнату» в Белом доме

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5... Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Mary Altaffer/AP

Постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время посещения Белого дома в Вашингтоне пошутил насчет отсутствия в нем «российской комнаты».

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видели «китайскую комнату», но мы не видели «российскую комнату». Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить», — пошутил Небензя.

При этом он поблагодарил американскую сторону за тур по Белому дому.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал российскому представителю, что позаботится об этом.