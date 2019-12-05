Пелоси отметила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что возможный импичмент президента Дональда Трампа не имеет отношения к политике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что это также не связано с «партийностью, демократами, республиканцами».

«Это касается конституции США», — отметила Пелоси.

При этом она выразила сожаление, что американский лидер сам создал необходимость в его импичменте.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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