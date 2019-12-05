Пелоси: Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что она поручила Палате демократов составить обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ABC News.
Она заявила, что американский лидер не оставил другого выбора.
Парламентарий отметила, что попросит председателя палаты приступить к реализации импичмента.
«Если мы позволим президенту быть выше закона, мы сделаем это на риск для нашей республики», — подчеркнула Пелоси.
Она также добавила, что обвинения против Трампа неоспоримы.
По ее словам, глава США «злоупотребил своей властью ради собственной политической выгоды».
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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