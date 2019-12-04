Поклонская высоко оценила позицию Токаева по Крыму

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Об этом информирует РИА «Новости».

Она назвала его высказывание объективным и смелым. По ее мнению, данная позиция демонстрирует принципы взаимоотношений руководства Казахстана с другими странами, среди которых есть честь, достоинство и зрелость.

Поклонская также подчеркнула, что жители Крыма ценят такое отношение к их выбору.

«Желаю руководителям европейских стран тоже брать пример с лидеров Казахстана Токаева, Нигматулина и Назарбаева», — заключила она.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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