Токаев не считает аннексией присоединение Крыма к России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Об этом информирует Deutsche Welle.

По его мнению, термин аннексия является слишком тяжелым для ситуации с Крымом.

Казахстанский лидер также сказал, что правительство государство не было напугано событиями на Украине, поскольку отношения между Казахстаном и Россией имели доверительный и добрососедский характер.

Токаев также выразил уверенность в том, что единственным правовым документом, который способен урегулировать конфликт на востоке Украины, являются Минские соглашения.

До этого стало известно, что МИД Казахстана рассчитывает на визит Путина.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.