В Кремле назвали беспочвенными подозрения о причастности РФ к убийству грузина в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными подозрения о якобы причастности российского правительства к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения», — заявил Песков, комментируя публикацию The Wall Street , в которой говорится, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

Он также отметил, что данные обвинения не могут сказаться на встрече президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря.

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