НАТО впервые в истории обсудит усиление обороноспособности Китая

Лидеры стран НАТО впервые в истории альянса затронут тему усиления позиций Китая в мире, в том числе усиление его оборонных возможностей. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

По словам генсека, позиция Китая дает как возможности, так и вызовы.

«Мы видели, как растет Китай, в том числе его инвестиции в обороноспособность... Китай теперь имеет второй по объему военный бюджет в мире после США», — сказал Столтенберг.

С 3 по 4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО.

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