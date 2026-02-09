Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Бывший хоккеист «Спартака» скончался в 32 года

Бывший игрок хоккейного «Спартака» Федоров скончался в 32 года
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший хоккеист московского «Спартака» Артем Федоров скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram-канале.

«Хоккейный Клуб «Спартак» Москва соболезнует родным и близким Артема Федорова, скорбим вместе со всей хоккейной семьей», — указано в сообщении.

«Спартак» сообщил, что хоккеист скончался 9 февраля, однако причина смерти не указана.

Федоров выступал за московский клуб с 2018 по 2021 год. За это время в составе «Спартака» хоккеист сыграл 161 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где набрал 95 очков — на его счету 41 заброшенная шайба и 54 результативные передачи. В сезоне-2019/20 хоккеист стал лучшим бомбардиром команды.

Хоккеист в своей карьере также выступал за молодежную команду «Химика» с 2010 по 2013 год, а всего в КХЛ провел 367 встреч, выступая за такие команды, как московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев», «Спартак», петербургский СКА и «Сочи». В составе студенческой сборной России он выиграл Универсиаду.

Ранее умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!