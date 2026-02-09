Бывший хоккеист «Спартака» скончался в 32 года

Бывший хоккеист московского «Спартака» Артем Федоров скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram-канале.

«Хоккейный Клуб «Спартак» Москва соболезнует родным и близким Артема Федорова, скорбим вместе со всей хоккейной семьей», — указано в сообщении.

«Спартак» сообщил, что хоккеист скончался 9 февраля, однако причина смерти не указана.

Федоров выступал за московский клуб с 2018 по 2021 год. За это время в составе «Спартака» хоккеист сыграл 161 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где набрал 95 очков — на его счету 41 заброшенная шайба и 54 результативные передачи. В сезоне-2019/20 хоккеист стал лучшим бомбардиром команды.

Хоккеист в своей карьере также выступал за молодежную команду «Химика» с 2010 по 2013 год, а всего в КХЛ провел 367 встреч, выступая за такие команды, как московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев», «Спартак», петербургский СКА и «Сочи». В составе студенческой сборной России он выиграл Универсиаду.

