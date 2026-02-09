Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

У семьи нижегородского судьи нашли скрытые активы

ТАСС: у семьи судьи Фомина нашли не подтвержденные доходами активы
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Семья судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина имеет активы, которые не подтверждены доходами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, объекты недвижимости в Москве зарегистрированы на мать Фомина и приобретены по заниженной стоимости в период замещения им должности Серпуховского городского прокурора Московской области.

Несколько часов назад стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России направила материалы в отношении судьи Фомина в Генеральную прокуратуру для предъявления антикоррупционного иска. Мужчину также намерены лишить судейского статуса, уточнили в коллегии.

Фомин является и.о. председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского облсуда. Его назначили на пост судьи в марте 2022 года.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова по делу о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, мужчина через секретаря брал от 10 тыс. до 100 тыс. рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам.

Ранее Бастрыкин запрашивал согласие на возбуждение дела против судьи из ЛНР.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!