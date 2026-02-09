У семьи нижегородского судьи нашли скрытые активы

Семья судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина имеет активы, которые не подтверждены доходами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, объекты недвижимости в Москве зарегистрированы на мать Фомина и приобретены по заниженной стоимости в период замещения им должности Серпуховского городского прокурора Московской области.

Несколько часов назад стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России направила материалы в отношении судьи Фомина в Генеральную прокуратуру для предъявления антикоррупционного иска. Мужчину также намерены лишить судейского статуса, уточнили в коллегии.

Фомин является и.о. председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского облсуда. Его назначили на пост судьи в марте 2022 года.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова по делу о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, мужчина через секретаря брал от 10 тыс. до 100 тыс. рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам.

Ранее Бастрыкин запрашивал согласие на возбуждение дела против судьи из ЛНР.