В Петербурге пациент после драки в больнице оказался в реанимации

Мужчина попал в реанимацию после драки с другим пациентом больницы в Петербурге

В больнице на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошла драка двух пациентов в приемном покое, в результате которой один из мужчин оказался в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там отметили, что инцидент произошел 7 февраля в больнице на проспекте Солидарности, где в приемном покое повздорили два пациента. Все началось со словесной перепалки, которая затем переросла в драку.

«Один из ее участников нанес другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову. У пострадавшего 49-летнего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленные и рваные раны лица. Он был помещен в реанимацию», — говорится в сообщении.

Второй участник драки был задержан и доставлен в полицию. Отмечается, что он был неоднократно судим, а на момент конфликта был пьян. Пока задержанный привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге прохожий напал на водителя скорой помощи у дома на Ленинском проспекте.
 
