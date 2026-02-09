В Петербурге пациент после драки в больнице оказался в реанимации

Мужчина попал в реанимацию после драки с другим пациентом больницы в Петербурге

В больнице на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошла драка двух пациентов в приемном покое, в результате которой один из мужчин оказался в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там отметили, что инцидент произошел 7 февраля в больнице на проспекте Солидарности, где в приемном покое повздорили два пациента. Все началось со словесной перепалки, которая затем переросла в драку.

«Один из ее участников нанес другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову. У пострадавшего 49-летнего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленные и рваные раны лица. Он был помещен в реанимацию», — говорится в сообщении.

Второй участник драки был задержан и доставлен в полицию. Отмечается, что он был неоднократно судим, а на момент конфликта был пьян. Пока задержанный привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

