Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем ОДКБ Масадыковым

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ходе беседы глава ведомства отметил, что за годы существования организации была проделана значительная работа по развитию ее военной составляющей. По словам Белоусова, в ОДКБ создана и совершенствуется система кризисного реагирования, сформированы коллективные силы ОДКБ, а также регулярно проводятся мероприятия боевой подготовки.

В свою очередь Масадыков предложил обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, отметив, что в первую очередь речь идет о развитии военной составляющей.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ходе встречи были рассмотрены подходы российского военного ведомства к реализации приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году. В частности, обсуждались вопросы развития компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ, военного образования, а также порядка проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки в рамках организации.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что евразийским странам нужно самим определять будущее континента, без вмешательства извне. Дипломат уточнил, что РФ предлагает своим партнерам выстраивать взаимовыгодные связи, а также «включиться в процесс выработки контуров будущей архитектуры» равной безопасности в Евразии.

Ранее Путин рассказал о контактах с Арменией по линии ОДКБ.