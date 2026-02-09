Олимпиада-2026 закрыла туристам доступ к «Тайной вечере» Да Винчи

Олимпиада-2026 закрыла туристам доступ к картине художника Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Об этом сообщает Independent.

Путешественники возмутились, что проход к картине был закрыт на три с половиной дня — с 5 по 8 февраля. Местные жители, в свою очередь, столкнулись с перебоями в работе общественного транспорта.

Публично причину закрытия не называли, однако оно совпало с визитами нескольких высокопоставленных делегаций. Среди важных персон, которым доступ все-таки был предоставлен, были вице-президент США Джей Ди Вэнс с семьей, посетившие страну после участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Другие иностранные делегации, в том числе из Китая, Польши, Венгрии и Болгарии, также посетили монастырь во время закрытия.

Накануне Мэрайю Кэри высмеяли после выступления на Олимпиаде-2026.

Ранее звезда «Моей прекрасной няни» высказался о выступлении сына на ОИ-2026.