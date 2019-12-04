Палата представителей США поддержала доклад демократов по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке одобрил доклад, который подготовили демократы в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на результаты соответствующего голосования.

Как стало известно, за данный документ было отдано 13 голосов, тогда как против — девять.

Отмечается, что далее доклад будет передан в комитет по судебным делам палаты представителей.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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