Пристайко рассказал о содержании итогового документа саммита в «нормандском формате»
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что документ, который обнародуют после встречи лидеров «нормандской четверки», будет «очень осторожным», но в то же время закрепит достигнутое. Об этом сообщает «Европейская правда».
По его мнению, данный документ является «не совсем амбициозным».
«На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений», — сказал Пристайко.
Он добавил, что положение может стать основой окончательного решения по встрече.
Глава ведомства уточнил, что документ закрепит успешное разведение сил в Донбассе и обмен пленными.
Как известно, саммит в в «нормандском формате» пройдет 9 декабря 2019 года. На мероприятие впервые состоится встреча между президентом России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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