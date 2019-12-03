Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован из-за инфекции

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей, сообщает RT.

Как стало известно, он был направлен в медцентр Phoebe Sumter в штате Джорджия.

В центре уточнили, что Картер чувствует себя удовлетворительно, и после процедур будет направлен домой.