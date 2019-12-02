В Крыму предложили американским властям помочь Украине признать полуостров российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил США помочь Украине признать Крым российским, потому что, по его мнению, другой роли в крымском вопросе у американских властей быть не может. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты могут помочь переговорному процессу по Украине благодаря отношениям с Россией и своему влиянию в Европе.
На что Цеков сказал, что США никакого отношения к Крыму не имеют, поэтому об участии американских властей в вопросе по возвращению полуострова не может быть и речи.
«Единственное, что могут сделать американские власти, так это помочь Украине признать Крым составной частью России», — заключил Цеков.
По его словам, Крым справедливо и законно вернулся в состав России и останется в ее составе навсегда.
Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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