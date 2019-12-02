В Кремле высказывания Володина по Украине назвали оценочными

В Кремле назвали оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов, и напомнили, что внешнюю политику в России определяет президент. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Володин заявил, что притеснение малых народов может привести к выходу из состава украинского государства ряда областей.

На вопрос, разделяют ли это мнение в Кремле и является ли оно мнением высшего военно-политического руководства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что внешнюю политику российского государства, согласно Конституции, формулирует президент и реализует в качестве инструментария МИД.

На 12-й сессии форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве делегация от Украины сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, и пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

На что Песков сказал, что все ветви власти разделяют обеспокоенность и сходятся на неприемлемости этих демаршей.

«Что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму», — заключил он.

Володин сделал свое заявление, также, комментируя поведение украинской делегации форуме ООН.

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