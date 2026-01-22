Глава UFC заявил, что любит Роналду

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт на YouTube-канале Big Boy TV заявил, что является не самым большим фанатом футбола, передает.

«Я не большой фанат футбола. Я люблю Криштиану Роналду, без неуважения к кому-либо из парней. Я просто не фанат футбола», — сказал Уайт.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее Роналду забил 960-й гол в карьере.