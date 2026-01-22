Размер шрифта
Наргиз вспомнила, как Пугачева назвала ее дурой

Певица Наргиз призналась, что Пугачева обиделась на нее из-за работы с Фадеевым
Евгений Биятов/РИА Новости

Певица Наргиз Закирова призналась YouTube-каналу «И Грянул Грэм», что народная артистка Алла Пугачева обиделась на нее из-за сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым.

«Я через Алишера узнала, что она сказала: «Какая же она дура», что я пошла работать к Максу», — поделилась артистка.

Наргиз рассказала, что встретилась с Пугачевой благодаря общему другу — стилисту по имени Алишер. Именно он привел ее в замок Примадонны в деревне Грязь.

«Я думала, что я в обморок упаду, когда я увидела Аллу Борисовну. У нас было недолгое общение, но это было что-то невероятное. Для меня были всегда две женщины — это мама и Алла Борисовна Пугачева. Это мой герой», — рассказала певица.

Закирова добавила, что Пугачева морально поддерживала ее на протяжении всех этапов проекта «Голос».

Закирова разорвала контракт с Фадеевым в 2019 году. После начала спецоперации на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.

Ранее Наргиз обвинила Фадеева в преследовании.

