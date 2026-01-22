В Хабаровском крае детям разрешили приходить в школу позже из-за тигра на пути

В Хабаровском крае дети стали позже приходить в школу из-за тигра

Родители из Хабаровского края беспокоятся за безопасность детей, которые ходят в школу по дорогам, где видели тигра. Об этом сообщает «Губерния Хабаровск».

По данным издания, речь идет о селе Лермонтовка, где еще в декабре заметили хищника. Некоторое время охотоведы пугали животное, но в последнее время ситуация усугубилась.

Как рассказали местные жители, дети ходят в школу через лесок по тропинке, около которой нашли «лежанку» тигра. Родители боятся отпускать несовершеннолетних в школу.

«Я как родитель боюсь детей отпускать в школу пешком, идти через лесок и кладбище, рядом с тропинкой по которой ходят дети нашли лежанку тигра, автобус с нашей остановки до школы не предусмотрен!», – сообщила одна из родительниц.

Как рассказали в администрации района, из-за ситуации занятия перенесли на час вперед, чтобы школьники шли на учебу в светлое время суток.

При этом охотники получили разрешение на отлов опасного животного. Специалисты разыскивают хищника.

Ранее в Карелии мальчику разрешили опаздывать на учебу из-за волков на дороге.