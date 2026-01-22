Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Трамп пообещал, что «Совет мира» принесет пользу

Трамп: «Совет мира» по Газе не будет «пустой тратой времени»
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в конце церемонии подписания устава «Совета мира» в швейцарском Давосе заявил, что созданная по его инициативе организация не будет бесполезной, подчеркнув практическую направленность ее деятельности. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не будет пустой тратой времени. Мы слишком часто тратили время на вещи, которые так и не происходили. Здесь все будет происходить — и уже происходит», — сказал он.

По словам американского лидера, в организацию уже вошли многие страны, а интерес к участию в «Совете мира» продолжает расти. В ходе церемонии Трамп отметил, учрежденная им организация имеет шансы стать одной из важнейших в истории.

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после этого рассказал о планах организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва примет решение о вступлении в этот совет после изучения документов.

Ранее политолог заявил, что «Совет мира» будет успешным только при равноправии участников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683497_rnd_9",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+