На Украине задержали двух человек, снимавших последствия удара «Орешником»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух украинцев, которые снимали последствия удара российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по стратегической инфраструктуре Львова. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По его данным, 64-летний житель Мукачево и его 22-летний сосед помогали разведке РФ установить последствия удара, который был нанесен в ночь с 8 на 9 января.

«Младший агент приехал из Закарпатья на Львовщину после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на картах», — отмечается в сообщении.

9 января Минобороны РФ сообщило о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Позже стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным МО, на предприятии противник ремонтировал и обслуживал авиационную технику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29. Кроме того, на заводе производились ударные беспилотники большой и средней дальности, которые применялись Вооруженными силами Украины для ударов по российским гражданским объектам в глубине РФ.

Ранее СМИ сообщили о «панике» в НАТО из-за запуска «Орешника».