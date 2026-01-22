Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

На Украине задержали двух человек, снимавших последствия удара «Орешником»

СБУ: задержаны два украинца, снимавшие последствия удара «Орешником» по Львову
Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух украинцев, которые снимали последствия удара российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по стратегической инфраструктуре Львова. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По его данным, 64-летний житель Мукачево и его 22-летний сосед помогали разведке РФ установить последствия удара, который был нанесен в ночь с 8 на 9 января.

«Младший агент приехал из Закарпатья на Львовщину после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на картах», — отмечается в сообщении.

9 января Минобороны РФ сообщило о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Позже стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным МО, на предприятии противник ремонтировал и обслуживал авиационную технику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29. Кроме того, на заводе производились ударные беспилотники большой и средней дальности, которые применялись Вооруженными силами Украины для ударов по российским гражданским объектам в глубине РФ.

Ранее СМИ сообщили о «панике» в НАТО из-за запуска «Орешника».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683365_rnd_6",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+