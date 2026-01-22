Спецпосланник Трампа дал понять, что работа «Совета мира» не ограничится Газой

Уиткофф: «Совет мира» будет действовать в секторе Газа и ряде других регионов

Сформированный американской стороной «Совет мира» будет работать не только в секторе Газа, но и в ряде других регионов мира. Об этом после церемонии подписания Устава «Совета мира» рассказал специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что из сектора Газа удалось вернуть всех израильских заложников.

«И, что, пожалуй, самое важное, мы дали надежду на то, что будущее может принести Газе и всем другим местам, где будет действовать «Совет мира», — сказал чиновник.

16 февраля президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. К участию в работе органа были приглашены представители Европейской комиссии и более 50 стран, включая Россию, Украину и КНР.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Путин принял приглашение войти в «Совет мира».