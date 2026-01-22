Размер шрифта
Рубио назвал плюсы создания «Совета мира» по Газе

Рубио: создание «Совета мира» по Газе станет примером решения таких конфликтов
Kevin Mohatt/Reuters

«Совет мира» по Газе должен стать примером для разрешения конфликтов в других странах, урегулирование которых кажется невозможным. Об этом заявил Рубио в Давосе после подписания устава «Совета мира», передает РИА Новости.

«Это послужит примером того, что возможно в других частях света... того, что возможно для других мест и других конфликтов, которые сейчас кажутся неразрешимыми», — сказал он.

Рубио отметил, что многие страны хотели бы присоединиться к этому совету.

До этого специальный посланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что сформированный американской стороной «Совет мира» будет работать не только в секторе Газа, но и в ряде других регионов мира.

16 февраля президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. К участию в работе органа были приглашены представители Европейской комиссии и более 50 стран, включая Россию, Украину и КНР.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

Ранее Трамп пообещал, что «Совет мира» принесет пользу.

