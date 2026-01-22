Размер шрифта
Россиянам рассказали, почему настольные игры возвращаются в моду

Психолог Булгакова: популярность настольных игр связана с потребностью в живом общении
Настольные игры помогают человеку снять «экранную перегрузку» и переключиться на живое общение и эмоции. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Интерес к настольным играм сегодня — не результат внезапной моды, а естественное продолжение культурной традиции, связанной с человеческой потребностью в живом общении. На протяжении десятилетий настолки сопровождали семейные вечера, дружеские встречи и праздники. Однако в цифровую эпоху они обрели новое звучание: современный человек ищет баланс между экранной перегрузкой и реальными человеческими контактами. Феномен «экранного детокса» — это не просто попытка отдохнуть от технологий, а форма восстановления внимания, эмоциональной вовлеченности и диалога. Настольная игра, в отличие от компьютерной, предполагает физическое присутствие и совместное переживание: игроки видят эмоции друг друга, ведут переговоры, соревнуются, шутят. Такой формат активизирует социальные навыки: эмпатию, кооперацию, способность принимать правила и проигрывать без агрессии», — пояснила Булгакова.

По ее словам, для детей настольные игры становятся тренировкой внимания, памяти, стратегического мышления, для взрослых — способом «перезапуска» живых связей.

«Современные настольные игры ушли далеко от классических «монополий» и «домино». На рынке выросла целая культура — от стратегий вроде Scythe и Terraforming Mars до трансформационных игр, соединяющих игровую механику с психологической рефлексией. Их тематика охватывает философию, приключения, юмор и даже терапию. Новые поколения — миллениалы и зумеры — воспринимают настольные игры не как детское развлечение, а как формат общения и самовыражения. Именно поэтому во многих городах появляются клубы, кафе и фестивали настольных игр», — заключила Булгакова.

