В Госдуме прокомментировали реакцию США на закон об иноагентах

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение насчет реакции Госдепа на российский закон, согласного которому физические лица могут признаваться иностранными агентами.

По словам парламентария, США, «поучая всех, как нужно вести себя» касательно иноагентов, практикуют жесткий подход в этом вопросе «сплошь и рядом».

«Когда Россия стала предпринимать меры по защите своего информационного пространства, изучался, прежде всего, американский опыт, где законодательство очень жёстко регулирует все вопросы, связанные с возможностью воздействия на ситуацию внутри США», — сказал Новиков.

Ранее в Госдепе США обеспокоились российским законом об иноагентах и посчитали, что он может быть использован для подавления в России «независимых голосов».